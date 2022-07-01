Гаджиев: Карпин хочет видеть Агаларова в «Ростове»

Бывший наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заинтересован в подписании Гамида Агаларова.

«С Валерием Георгиевичем у меня разговор был, можно сказать, что ни о чем, но в нем он этой ситуации тоже коснулся, что тоже хотел бы видеть игрока в команде», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.

Эксперт заявил, что Агаларову будет трудно повторить результат прошлого сезона, когда форвард стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие во всех 30 встречах чемпионата России и забил 19 мячей.