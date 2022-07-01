Названа сумма, которую «Зениту» придется заплатить за Эраковича

Центральный защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может достаться питерскому «Зениту» за сумму в 10-12 миллионов евро. Информацию об этом приводит портал Mozzart Sport.

Источник отмечает, что чемпион России предложил победителю чемпионата Сербии 8 миллионов евро за трансфер игрока, но команду не устроила сумма. В борьбу за футболиста также вступило и московское «Динамо».

Напомним, 3 июля «Зенит» проведет в Сочи товарищеский матч против «Црвены Звезды». После игры на стадионе «Фишт» стороны вновь сядут за стол переговоров, чтобы довести сделку до логического завершения.

В минувшем сезоне чемпионата Сербии Страхиня Эракович провел за «Црвену Звезду» 41 матч, в котором отметился 1 голевой передачей.