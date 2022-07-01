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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хачатурянц: Звонки от представителей клубов по поводу судейства поступали постоянно

01 Июля 2022 • 16:39 Комментировать

Экс-президент президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц рассказал о звонках от представителей клубов по поводу судейства.

«Звонили ли всегда? Ну да — акционеры, президенты. Писали с возмущением смс. При этом некоторые на следующий день звонили и извинялись», — сказал Хачатурянц на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Функционер заявил, что некоторые попадали под эмоции от своих тренеров, которые бурно реагировали на различные решения арбитров. Это происходит постоянно.

Напомним, Ашот Хачатурянц покинул пост президента РПЛ, исполняющим обязанности президента лиги стал Александр Алаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ Ашот Хачатурянц
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