Матео Касьерра провел первую тренировку в футболке «Зенита»

25-летний колумбийский нападающий Матео Касьерра накануне провел первую тренировку с новым клубом. Футболист присутствовал на открытой тренировке «Зенита» перед товарищеским поединком с «Црвеной Звездой».

Напомним, питерцы заключили контракт с форвардом по схеме «3+1». Трансфер игрока обошелся «Зениту» в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист играл за «Сочи». Нападающий из Колумбии провел в российской Премьер-лиге 22 встречи, где забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Отметим, что товарищеская игра с чемпионом Сербии состоится 3 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи.