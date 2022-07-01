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Матео Касьерра провел первую тренировку в футболке «Зенита»

01 Июля 2022 • 16:37 Комментировать

25-летний колумбийский нападающий Матео Касьерра накануне провел первую тренировку с новым клубом. Футболист присутствовал на открытой тренировке «Зенита» перед товарищеским поединком с «Црвеной Звездой».

Напомним, питерцы заключили контракт с форвардом по схеме «3+1». Трансфер игрока обошелся «Зениту» в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист играл за «Сочи». Нападающий из Колумбии провел в российской Премьер-лиге 22 встречи, где забил 14 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Отметим, что товарищеская игра с чемпионом Сербии состоится 3 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Матео Касьерра
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