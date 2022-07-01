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«Норрчёпинг» не ведёт переговоры по Сигурдссону

01 Июля 2022 • 16:23 Комментировать

Спортивный директор «Норрчёпинга» Тони Мартинссон прокомментировал возможный трансфер полузащитника Арнора Сигурдссона, который принадлежит ЦСКА.

«В данный момент мы не ведем никаких переговоров по Сигурдссону, хотя, конечно, отлично знаем этого футболиста», — сказал Мартинссон «РБ Спорту».

23-летний полузащитник минувший сезон провел в «Венеции» на правах аренды. Он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых ни смог записать на свой счет ни одного результативного действия. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Сигурдссона составляет 2,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Норрчепинг Арнор Сигурдссон Тони Мартинссон
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