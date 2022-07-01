Сёмин высказался о переходе Кварацхелии в «Наполи»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Если поступило такое предложение, то почему бы не согласиться на него. Я думаю, он принял правильное решение, для него это хорошая возможность и у него есть все шансы заиграть в «Наполи», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что Хвича Кварацхелия является очень талантливым футболистом, к тому же он знаком с главным тренером «Наполи».

Сегодня, 1 июля, неаполитанцы официально объявили о подписании контракта с 21-летним бывшим игроком «Рубина».