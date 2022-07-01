Соломатин — об Эджуке: «Шварц не будет покупать игрока ради мести»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал возможный уход из «армейской» команды нигерийского полузащитника Чидеры Эджуке.

Ранее сообщалось, что Эджуке может продолжить карьеру берлинской «Герте», которую недавно возглавил экс-наставник московского «Динамо» Сандро Шварц.

«Шварц не будет покупать туда игрока в качестве мести тех, кто забил победный гол в дерби его бывшему клубу. Он просто считает, что это усиление», — приводит слова Соломатина «Чемпионат».

Также Соломатин считает, что ЦСКА сможет легко заменить Эджуке другим футболистом.

В минувшем сезоне 24-летний Эджуке провёл в составе «армейцев» 32 матча, отметившись в них пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.