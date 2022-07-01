Широков высказался о возможном уходе Эджуке из ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о возможном уходе нападающего ЦСКА Чидера Эджуке.

«Для обоймы его уход — потеря, а для основного состав — нет. Игрок, который может с замены выйти и усилить, необходим», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Эксперт считает, что если игрока купили за 13 миллионов евро просто для обоймы, то это сомнительный ход, но если в составе всего 14 человек, то Эджуке пригодится.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА может перейти в немецкую «Герту», которую возглавляет экс-наставник «Динамо» Сандро Шварц. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллионов евро.