Сенников сравнил Эджуке с Винисиусом

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный уход из ЦСКА полузащитника команды Чидеры Эджуке.

Ранее сообщалось, что нигериец может продолжить карьеру в берлинской «Герте».

По мнению Сенникова, Эджуке пока что не вырос в зрелого футболиста, сравнив его с вингером мадридского «Реала» Винисиусом.

«Это достаточно перспективный игрок. Его можно сравнить с Винисиусом, который не мог заиграть в «Реале». Потом пришёл Карло Анчелотти и сделал из него суперзвезду. Возможно, ЦСКА поторопился с трансфером, но мы не знаем всех обстоятельств», — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днём».

По мнению экс-футболиста, в России есть много игроков, которые могли бы заиграть в немецкой Бундеслиге. В качестве примера Сенников назвал игроков «Спартака» Романа Зобнина и Георгия Джикию, а также полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

В минувшем сезоне Эджуке провёл в составе ЦСКА 32 матча, забив в них пять голов и отдав столько же результативных передач.