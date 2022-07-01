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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников сравнил Эджуке с Винисиусом

01 Июля 2022 • 15:50 Комментировать

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный уход из ЦСКА полузащитника команды Чидеры Эджуке.

Ранее сообщалось, что нигериец может продолжить карьеру в берлинской «Герте».

По мнению Сенникова, Эджуке пока что не вырос в зрелого футболиста, сравнив его с вингером мадридского «Реала» Винисиусом.

«Это достаточно перспективный игрок. Его можно сравнить с Винисиусом, который не мог заиграть в «Реале». Потом пришёл Карло Анчелотти и сделал из него суперзвезду. Возможно, ЦСКА поторопился с трансфером, но мы не знаем всех обстоятельств», — приводит слова Сенникова «Спорт День за Днём».

По мнению экс-футболиста, в России есть много игроков, которые могли бы заиграть в немецкой Бундеслиге. В качестве примера Сенников назвал игроков «Спартака» Романа Зобнина и Георгия Джикию, а также полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.  

В минувшем сезоне Эджуке провёл в составе ЦСКА 32 матча, забив в них пять голов и отдав столько же результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Сенников Винисиус Жуниор Чидера Эджуке
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