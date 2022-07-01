Бывший защитник московского «Спартака» Илья Кутепов близок к переходу в «Торпедо». Агент футболиста Дамиано Драго в короткой беседе с «Евро-Футбол.ру» подтвердил, что его клиент в ближайшее время пополнит ряды «автозаводцев».

Напомним, что ранее «Спартак» и Кутепов не стали продлевать контракт, поэтому игрок покинул команду в статусе свободного агента. Официально о переходе Кутепова в «Торпедо» должно быть объявлено сегодня.

В прошлом сезоне «Торпедо» занял первое место в ФНЛ, благодаря чему впервые с 2014 года себе заработал повышение в российскую Премьер-лигу. Ожидается, что клуб в ближайшее время также объявит о трансфере других новичков.