Хачатурянц — о Суперкубке России в Санкт-Петербурге: «Регламент не был соблюдён»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал, что голосовал против проведения Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

«Регламент не был соблюдён. Город не был назначен заранее. Назначать игру в Санкт-Петербурге — это нарушение спортивного принципа. Я свою точку зрения высказал и Александру Валерьевичу Дюкову, и потом высказал на исполкоме, и голосовал против», — заявил Хачатурянц на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге на домашней арене «сине-бело-голубых». «Красно-белые» выиграли Кубок страны в минувшем сезоне, а «Зенит» стал чемпионом России.