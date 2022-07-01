Тихонов: «Кто лучше – Аршавин или я? Я за Андрея»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высоко оценил карьеру Андрея Аршавина.

«Кто лучше – Аршавин или я? Во-первых, мы играли в разные десятилетия. И футбол стал другой, и поля, и стадионы. Аршавин – талант, я за Андрея. Такие люди рождаются в нашей стране редко», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Эксперт считает, что Аршавин является футболистом с большой буквы. Неважно то, что он говорил, в жизни всякое бывает. Речь о качествах футболиста, его талант превосходит других российских игроков.

Новый сезон РПЛ откроется матчем за Суперкубок России 9 июля между «Спартаком» и «Зенитом».