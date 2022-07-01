Ботхейм может продолжить карьеру в Италии

«Салернитана» проявляет интерес к бывшему нападающему «Краснодара» Эрику Ботхейму, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ботхейм пополнил состав «быков» в декабре прошлого года, перейдя из «Будё-Глимта» за 8 миллионов евро. Но уже весной приостановил контракт с российским клубом, а 18 мая расторг его в одностороннем порядке, не проведя за российскую команду ни одной официальной игры. Ранее сообщалось, что руководство «Краснодара» отправило жалобу в спортивный арбитражный суд (CAS) на уход футболиста.

По итогам минувшего сезона Салернитана заняла 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.