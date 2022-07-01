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Агент защитника «Краснодара» Алонсо рассказал о будущем игрока эксклюзив

01 Июля 2022 • 15:21 Комментировать

Агент Диего Серрати, представляющий интересы защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Может ли мой клиент вернуться в «Краснодар»? Давайте подождем, сейчас у него контракт с «Атлетико Минейро», который рассчитан до зимы. Через полгода мы посмотрим, что будет актуально для нас и примем решение. Но да, мы не закрываем историю с «Краснодаром» и не будем разрывать контракт», — сказал Серрати сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 29-летний Хуниор Алонсо перешел в марте этого года в бразильский «Атлетико Минейро» из «Краснодара» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Атлетико Минейро Хуниор Алонсо Диего Серрати
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