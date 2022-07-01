Экс-президент московского ЦСКА Александр Тарханов выразил сомнение, что защитник «Ростова» Максим Осипенко способен усилить «армейцев». Напомним, ЦСКА готов заплатить за 28-летнего футболиста 3 миллиона евро, тогда как «Ростов» требует 10.

«Трудно прямо сказать, сможет ли он усилить ЦСКА или нет. У него есть проблемы. Но он обладает необходимым уровнем профессионализма, чтобы помочь «армейцам» в надёжности. Данные у Осипенко неплохие, конечно, он может заиграть в клубе», – сказал Тарханов в интервью «Евро-Футбол.ру».

Осипенко в прошлом сезоне провёл 29 матчей в российской Премьер-лиге, где отметился двумя забитыми голами.