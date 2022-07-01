Бывший футболист и президент московского ЦСКА Александр Тарханов в интервью «Евро-Футбол.ру» назвал главное качество полузащитника «армейцев» Чидера Эджуке. Напомним, что нигериец завершил прошлую кампанию с 5 голами и 4 ассистами в российской Премьер-лиге.

«У него есть и хорошие качества, и минусов много. Я считаю, что он качественный футболист. Основное качество? Дриблинг. В нашей лиге не там много классных футболистов, обладающих таким качеством. Правда, иногда перебарщивает, но в любом случае он интересный футболист», – цитирует экс-президента «армейцев» сетевое издание «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что Эджуке приостановил свой контракт с ЦСКА и сейчас хочет перейти в «Герту», где его ждёт бывший тренер московского «Динамо» Сандро Шварц.