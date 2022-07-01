Агент Бийола прокомментировал возможный уход футболиста из ЦСКА

Агент Роберт Цибеж, который представляет интересы полузащитника ЦСКА Яки Бийола, прокомментировал будущее футболиста.

«Будущее Бийола в руках ЦСКА. Возможно, кто-то сообщит мне об интересе из Италии, но сейчас он игрок московского клуба», — приводит слова Цибежа «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

В минувшем сезоне Бийол принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записать на свой счет три результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 3,5 миллиона евро.