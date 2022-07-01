«Герта» отреагировала на слухи об Эджуке

Директор по коммуникации «Герты» Маркус Юнг прокомментировал возможный переход нападающего ЦСКА Чидера Эджуке в клуб.

«Я знаю, что вы хотите узнать, но мы не участвуем в подобных слухах», — заявил Юнг «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что «Герта», которую возглавляет бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, проявляет интерес к 24-летнему футболисту.

В минувшем сезоне Эджуке принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых смог забить пять мячей и записать в свой актив пять результативных передач. Портал transfermarkt оценивает нигерийского нападающего в 7,5 миллионов евро.