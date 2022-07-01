Круговой: Марсело — эталон крайнего защитника в футболе

Защитник «Зенита» Данил Круговой высоко оценил игру бразильского защитника Марсело.

«Кто является для меня эталоном крайнего защитника в мировом футболе? Марсело. Видел новость, что он может оказаться в РПЛ. Наверное, это шутка была, что им интересуются «Зенит», ЦСКА, «Сочи», «Нижний Новгород», — приводят слова Кругового «Известия».

Футболист заявил, что был бы рад составить конкуренцию такому футболисту.

Напомним, 34-летний защитник покинул мадридский «Реал» по итогам минувшего сезона на правах свободного агента. Различные СМИ отправляют футболиста в «Фенербахче» и «Марсель».