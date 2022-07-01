Талалаев сравнил «Краснодар» с «Барселоной»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высоко оценил работу «Краснодара».

«Не надо «Краснодар» ни с кем сравнивать! В этом клубе идеальная система, поскольку требования ко всем командам едины. Они играют в одном стиле — молодые футболисты после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть», — цитирует Талалаева «Спорт Уик-Энд».

По мнению специалиста, «Краснодар» — это наша «Барселона». Сюда же можно отнести и «Крылья Советов». Нужно стремиться к уровню краснодарского клуба, но на данный момент это невозможно повторить российским командам.

В минувшем сезоне «Ахмат» занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.