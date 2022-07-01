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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парад ноунеймов продолжается: Кто такой Циннбауэр, и зачем «Локомотив» назначил его главным тренером

01 Июля 2022 • 14:06 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
03.07 16:30

«Локомотив» объявил имя главного тренера, которым стал 52-летний Йозеф Циннбауэр. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попыталось узнать, кто это, а главное зачем «Локомотив» его позвал.

«Локомотив», кажется, умудрился переплюнуть даже «Спартак». Гильермо Абаскаль в прошлом году руководил крепким «Базелем». Йозеф Циннбауэр с августа 2021-го пребывал в творческом отпуске после полутора лет работы в… ЮАР.

Честно говоря, сложно сказать что-то об этом немецком тренере. В четверг даже в русской «Википедии» страница о Циннбауэре представляла собой перевод текста с английской версии, сделанный в каком-то онлайн-переводчике. Карьера футболиста у него не сложилась. В сезоне 1994/95 он пару раз попал на скамейку запасных «Карлсруэ» на матчи Бундеслиги, но на поле ни разу не появился. Забавно, что при этом на его счету есть матч в еврокубке. В 1994-м Циннбауэр провёл 25 минут в составе «Карлсруэ» в матче Кубка Интертото. Многие уже не помнят, что когда существовал такой турнир, через который можно было пробиться в основную сетку Кубка УЕФА. Пожалуй, самый звёздный отрезок карьеры пришёлся на неделю октября 1995-го, когда во второй Бундеслиге в двух турах подряд Циннбауэр в составе «Майнца» забивал – сначала в ворота «Карл Цейсс Йены», а потом «Шемнитцеру». Больше на уровне даже второго дивизиона Германии он ничем не отличился, да и всего провёл там 16 матчей.

Нельзя сказать, что и после завершения игровой карьеры дела у Циннбауэра пошли в гору. Он долго работал главным тренером в немецких командах низших дивизионов. В 2011-м Циннбауэр был ассистентом наставника в «Карлсруэ», а с 2012-го по 2014-й возглавлял вторую команду клуба. Позже он принял вторую команду «Гамбурга», а в сентябре 2014-го неожиданно возглавил основу. Тогда в первых трёх турах Бундеслиги «динозавры» набрали 1 очко при разнице мячей 0-5, и Мирко Сломка был отправлен в отставку. «Гамбург» уже был в кризисе, хотя состав у Циннбауэра ещё был неплохой: Рене Адлер в воротах, Йоан Джуру и Хайко Вестерманн в обороне, Валон Бехрами и Рафаэль ван дер Ваарт в полузащите, Пьер-Мишель Ласогга в атаке.

В дебютном матче под руководством Циннбауэра «Гамбург» играл с «Баварией» и не проиграл, сыграв 0:0. Правда, во втором круге мюнхенцы отомстили за эту дерзость, победив 8:0. «Гамбург» играл неважно, и Циннбауэр не дотянул даже до конца сезона, а «динозавры» лишь в переходных матчах сохранили место в Бундеслиге. В среднем под руководством наставника «Гамбург» набирал 1 очко за матч.

Летом Циннбауэр вернулся во вторую команду «Гамбурга», а уже в сентябре возглавил «Санкт-Галлен», где проработал почти два года. В обоих сезонах команда заняла 7-е место в чемпионате Швейцарии. Два с половиной года Циннбауэр был без работы, после чего получил приглашение от «Орландо Пайретс» из ЮАР. С этой командой он два сезона подряд финишировал на третьем месте в местном чемпионате.

В общем резюме у немца так себе. Радует лишь, что Циннбауэр не будет руководить «Локомотивом». Спортивный директор клуба Томас Цорн отметил: «Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии PRO». С другой стороны, логично задать вопрос: неужели в России нельзя было найти из целой когорты выпускников ВШТ человека с лицензией PRO, чтобы внести в заявку? Другой вопрос заключается в том, зачем вообще нужно требование о наличии какой-то лицензии, если клубы это требование обходят легко и таким экстравагантным способом.

И уж совсем непонятно, что Циннбауэр может дать «Локомотиву». Чемпионат России стал пристанищем для непонятных тренеров, посмотрим, к чему это приведёт.

Роман Андреев

Нужен ли Йозеф Циннбауэр «Локомотиву»?
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