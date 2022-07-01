Игрок ЦСКА может перейти в итальянский клуб

Защитник Яка Бийол, правами на которого владеет московский ЦСКА, может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. По информации Metaratings.ru, у словенца есть вариант трудоустройства на Апеннинах.

У 23-летнего футболиста есть около недели на принятие решения. Пока же он находится в летнем отпуске. Источник отмечает, что итальянский клуб, название которого не называется, уже провел переговоры с Бийолом. При этом с «армейцами» пока не было никаких контактов.

Контракт Яки с москвичами рассчитан до лета следующего года. В прошлом сезоне защитник провел в РПЛ 28 матчей, забил гол и отдал результативный пас.