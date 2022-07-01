Жена Карпина откровенно высказалась о сексе на первом свидании

Дарья Карпина, которая является супругой наставника сборной России Валерия Карпина, высказалась на тему секса на первом свидании. Во время общения в социальной сети с подписчиками она дала понять, что не видит в этом ничего плохого.

«У меня не было, но, какая разница, на первом или третьем!? Если человек ваш, то неважно. Если не ваш, то и на первом не случится», - высказалась Карпина в социальной сети.

Напомним, что Карпин, кроме сборной России, является главным тренером «Ростова». В минувшем розыгрыше Премьер-лиги «жёлто-синие» финишировали на девятом месте в турнирной таблице.