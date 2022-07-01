Наумов - о назначении Циннбауэра: «Продолжение немецкой оккупации «Локомотива»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на приход в московский коллектив немецкого специалиста Йозефа Циннбауэра.

«Это продолжение немецкой оккупации «Локо». Назначают тех, кто будет послушным. Приедет в Россию заработать деньги и делать то, что говорят», - передает слова Наумова «Р-Спорт».

До «Локомотива» Циннбауэр поработал в «Гамбурге», «Орландо Пайретс» и «Санкт-Галлене».

Добавим, что в прошлом сезоне «железнодорожники» финишировали лишь на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги.