В «Уфе» рассказали о вариантах Агаларова

Футбольный функционер Шамиль Газизов, занимающий пост генерального директора «Уфы», ответил на вопрос журналистов о будущем нападающего Гамида Агаларова, ставшего в прошлом сезоне лучшим голеадором Премьер-лиги.

«Переговоры с «Ахматом» ведутся, могу подтвердить. Есть ли еще претенденты? Да, есть переговоры и с другими клубами РПЛ», - передает слова Газизова «Матч ТВ».

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Агаларов отметился 20 забитыми мячами в 30 сыгранных встречах.

Напомним, что по итогам сезона-2021/2022 уфимская команда вылетела из Премьер-лиги в первенство ФНЛ.