Семак назвал роль Касьерры в «Зените»

Накануне было объявлено о переходе колумбийского нападающего Матео Касьерры из «Сочи» в петербургский «Зенит». Своим мнением по этому трансферу поделился главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Роль у него одна - он нападающий. Это не тот игрок, который сможет одинаково успешно играть на нескольких позициях. Нужно разобраться в том, насколько он готов», - рассказал наставник «Зенита» во время пресс-конференции.

Касьерра заключил с питерцами трехлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. Его трансфер обошелся чемпиону РПЛ в пять миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата России нападающий сыграл 22 поединка, записав на свой счет 14 забитых мячей и четыре ассиста.