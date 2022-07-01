Ветеран «Спартака»: «В Россию поедет только второсортное говно, а потом сбежит, как ублюдок Ларссон»

Ветеран сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что в нынешних реалиях российским клубам не стоит приглашать иностранных футболистов. Не так давно ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца июня следующего года.

«К нам никто не поедет. А если и поедет, то какое-то говно второсортное. Вот приедет сейчас латиноамериканец, а потом сбежит, как ублюдок Ларссон. Еще и грязью обольет», - передает слова эксперта Sport24.

Напомним, что шведский нападающий Джордан Ларссон досрочно разорвал контракт со «Спартаком». Скандинав не скрывал, что рад уходу из московского клуба. «Красно-белые» отреагировали на слова игрока и язвительно попрощались с ним в своих социальных сетях.

Тренер «Зенита» Радимов грубо оскорбил экс-игрока «Спартака» Ларссона