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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран «Спартака»: «В Россию поедет только второсортное говно, а потом сбежит, как ублюдок Ларссон»

01 Июля 2022 • 11:16 Комментировать (2)

Ветеран сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что в нынешних реалиях российским клубам не стоит приглашать иностранных футболистов. Не так давно ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца июня следующего года.

«К нам никто не поедет. А если и поедет, то какое-то говно второсортное. Вот приедет сейчас латиноамериканец, а потом сбежит, как ублюдок Ларссон. Еще и грязью обольет», - передает слова эксперта Sport24.

Напомним, что шведский нападающий Джордан Ларссон досрочно разорвал контракт со «Спартаком». Скандинав не скрывал, что рад уходу из московского клуба. «Красно-белые» отреагировали на слова игрока и язвительно попрощались с ним в своих социальных сетях.

Тренер «Зенита» Радимов грубо оскорбил экс-игрока «Спартака» Ларссона

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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