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Ринат Билялетдинов: «Циннбауэр может через неделю уехать из «Локомотива»

01 Июля 2022 • 08:27 Комментировать

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов, поработавший в московском «Локомотиве», в разговоре с корреспондентом «Плеймейкера» отреагировал на назначение Йозефа Циннбауэра главным тренером «железнодорожников».

В беседе с журналистом эксперт заявил, что его смущает выбор иностранного тренера. По его мнению, Циннбауэр может в любой момент бросить московскую команду.

«Этот Циннбауэр может через неделю уехать. Не удивлюсь! Не понимаю, почему наши клубы не доверяют россиянам», - сказал Билялетдинов.

О назначении Циннбауэра главным тренером «Локомотива» было объявлено в четверг, 30 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ринат Билялетдинов Йозеф Циннбауэр
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