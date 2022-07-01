Ринат Билялетдинов: «Циннбауэр может через неделю уехать из «Локомотива»

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов, поработавший в московском «Локомотиве», в разговоре с корреспондентом «Плеймейкера» отреагировал на назначение Йозефа Циннбауэра главным тренером «железнодорожников».

В беседе с журналистом эксперт заявил, что его смущает выбор иностранного тренера. По его мнению, Циннбауэр может в любой момент бросить московскую команду.

«Этот Циннбауэр может через неделю уехать. Не удивлюсь! Не понимаю, почему наши клубы не доверяют россиянам», - сказал Билялетдинов.

О назначении Циннбауэра главным тренером «Локомотива» было объявлено в четверг, 30 июня.