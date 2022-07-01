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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торпедо» рассказали о задачах на новый сезон

01 Июля 2022 • 07:55 Комментировать

Президент столичного «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с журналистами высказался по поводу задач московской команды в предстоящем сезоне.

Маслов сказал «Чемпионату», что торпедовцам не хотелось бы ставить перед собой задачу просто не вылететь, так что клуб хочет бороться за максимально возможный результат, исходя из состава и бюджета.

«Мы хотим бороться за попадание в топ-10, но если мы просто останемся в РПЛ, то и этот результат не будет считаться провальным», - добавил Маслов.

Напомним, что в прошлом сезоне «чёрно-белые» под руководством Александра Бородюка заняли первую строчку в ФНЛ и вернулись в элитный дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Российская Премьер-Лига Денис Маслов
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