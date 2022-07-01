Игрок «Локомотива» успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии

Российский полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», 25-летний российский футболист был успешно прооперирован в одной из спортивных клиник в Испании. Ближайшие пару недель полузащитник проведёт в клинике, где уже начнёт первый этап восстановления. Напомним, что Жемалетдинов получил тяжёлую травму ахилла на одной из тренировок.

В прошлом сезоне Рифат Жемалетдинов провёл в РПЛ 24 матча, в которых забил девять мячей и сделал шесть голевых передач.