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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Локомотива» успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии

01 Июля 2022 • 07:51 Комментировать

Российский полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов успешно перенёс операцию на ахилловом сухожилии.

Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», 25-летний российский футболист был успешно прооперирован в одной из спортивных клиник в Испании. Ближайшие пару недель полузащитник проведёт в клинике, где уже начнёт первый этап восстановления. Напомним, что Жемалетдинов получил тяжёлую травму ахилла на одной из тренировок.

В прошлом сезоне Рифат Жемалетдинов провёл в РПЛ 24 матча, в которых забил девять мячей и сделал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рифат Жемалетдинов
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