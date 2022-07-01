Полузащитник «Спартака» может перейти в «Торпедо»

Узбекский полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в другой столичной команде.

По информации «Спорт-Экспресса», в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы представители московского «Торпедо». «Чёрно-белые» рассматривают вариант с арендой Урунова с правом возможного выкупа. Стоит отметить, что до этого в прессе были слухи о том, что игрок сборной Узбекистана может перейти в подмосковные «Химки».

В прошлом сезоне Остон Урунов выступал за «Уфу». В 17 матчах российского чемпионата полузащитник не отметился голами или ассистам и получил четыре жёлтые карточки.