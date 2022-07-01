Форвард «Зенита» Сергеев назвал задачу команды на новый сезон

Российский нападающий «Зенита» Иван Сергеев в разговоре с журналистами клубной пресс-службы назвал задачу питерской команды на предстоящий сезон.

Сергеев сказал, что в новом сезоне у «Зенита» есть только одна задача, а именно выиграть ещё один чемпионский титул для того, чтобы на логотипе команды появилась вторая звёздочка. Форвард отметил, что от себя будет требовать улучшения личных достижений, но самое главное — результаты команды.

В прошлом сезоне Иван Сергеев провёл в РПЛ в составе «Зенита» 11 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами. До этого форвард выступал за самарские «Крылья Советов».