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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард ЦСКА приостановит контракт с клубом

01 Июля 2022 • 07:26 Комментировать

Нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке собирается в ближайшее время приостановить контракт с «армейским» клубом.

По информации «Чемпионата», 24-летний нигерийский футболист почти договорился о переходе в берлинскую «Герту», которую недавно возглавил бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц. Эджуке принял решение приостановить свой контракт с «армейцами» на один сезон. Африканец выступает за ЦСКА с лета 2020 года.

В прошлом сезоне Чидера Эджуке провёл в российском чемпионате в составе «армейцев» 30 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чидера Эджуке
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