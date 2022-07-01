Форвард ЦСКА приостановит контракт с клубом

Нигерийский нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке собирается в ближайшее время приостановить контракт с «армейским» клубом.

По информации «Чемпионата», 24-летний нигерийский футболист почти договорился о переходе в берлинскую «Герту», которую недавно возглавил бывший тренер «Динамо» Сандро Шварц. Эджуке принял решение приостановить свой контракт с «армейцами» на один сезон. Африканец выступает за ЦСКА с лета 2020 года.

В прошлом сезоне Чидера Эджуке провёл в российском чемпионате в составе «армейцев» 30 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.