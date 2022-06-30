Эджуке интересен «Герте» Шварца

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Атакующий игрок московского клуба заинтересовал «Герту», которая с трудом удержалась в элитном дивизионе по итогам прошлого сезона.

По данным Bild, в Берлине заинтересованы в том, чтобы арендовать игрока на один год без права выкупа его контракта. Добавим, что «Герту» возглавил Сандро Шварц, который хорошо знаком с сильными и слабыми сторонами данного футболиста.

В прошлом сезоне Эджуке провел 32 матча за ЦСКА и отметился 5 результативными передачами и столькими же ассистами. Напомним, что ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостанавливать действие своих контрактов.