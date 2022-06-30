«Факел» и «Оренбург» сыграют в РПЛ, РФС принял их стадионы

Комиссия РФС (Российского футбольного союза) приняла решение выдать сертификат соответствия стадионам в городах Воронеж и Оренбург. Об этом сообщил официальный сайт организации. Таким образом, окончательно снимается вопрос о препятствиях к допуску «Факела» и «Оренбурга» к участию в матчах РПЛ (Российской премьер-лиги). Также комиссия считает, что поля на этих стадионах соответствуют стандартам РФС.

Напомним, что раньше было много вопросов к состоянию стадиона в Воронеже, но после выхода «Факела» в РПЛ было принято решение провести там срочный ремонт. Первый матч в Воронеже пройдет 30 июля, в «Оренбурге» - уже в первом туре. Новый сезон стартует 15 июля.