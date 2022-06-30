Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Факел» и «Оренбург» сыграют в РПЛ, РФС принял их стадионы

30 Июня 2022 • 23:27 Комментировать

Комиссия РФС (Российского футбольного союза) приняла решение выдать сертификат соответствия стадионам в городах Воронеж и Оренбург. Об этом сообщил официальный сайт организации. Таким образом, окончательно снимается вопрос о препятствиях к допуску «Факела» и «Оренбурга» к участию в матчах РПЛ (Российской премьер-лиги). Также комиссия считает, что поля на этих стадионах соответствуют стандартам РФС.

Напомним, что раньше было много вопросов к состоянию стадиона в Воронеже, но после выхода «Факела» в РПЛ было принято решение провести там срочный ремонт. Первый матч в Воронеже пройдет 30 июля, в «Оренбурге» - уже в первом туре. Новый сезон стартует 15 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
30 Июня
23:36 · Россия. Премьер-лига
Эджуке интересен «Герте» Шварца
23:27 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Оренбург» сыграют в РПЛ, РФС принял их стадионы
23:13 · Россия. Премьер-лига
Лунёв судится с «Зенитом»
22:49 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потеряло Евгеньева и Плиева официально
22:40 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Бобровский считает, что Григорий Иванов назвал судей «козлами» на эмоциях
22:26 · Россия. Премьер-лига
Генич - комментатор года
21:45 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: Я на 90% адаптировался в «Зените»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Хохлов — о назначении Циннбауэра: «Мне непонятно, что происходит-то?»
21:29 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» выступило за создание Кубка РПЛ
21:21 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» сообщили, что Геркус может стать генеральным директором клуба
21:16 · Россия. Премьер-лига
Йоканович прокомментировал физическое состояние игроков «Динамо»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Я не знаю, кто такой Циннбауэр
20:44 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: У меня не возникало мыслей, чтобы уйти из «Сочи»
20:29 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» 1 июля объявит о трансфере Кутепова официально
20:20 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «На поле братушек нет»
Все новости
Рекомендуем