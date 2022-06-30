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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лунёв судится с «Зенитом»

30 Июня 2022 • 23:13 Комментировать

Голкипер Андрей Лунёв имеет претензии к «Зениту» по финансовым вопросам. 30-летний футболист обратился в Палату по разрешению споров РФС по поводу недополученной заработной платы в питерском клубе. Также Лунёв считает, что руководство клуба незаконно лишило его части премии за чемпионство и за матчи со «Спартаком» и «Локомотивом».  Об этом Sport24 заявил представитель игрока Антон Смирнов.

Андрей Лунёв играл в «Зените» с начала 2017 года и прошлый сезон провел в «Байере», перейдя туда на правах свободного агента. В составе «сине-бело-голубых» он сыграл 18 матчей, в которых пропустил 100 голов, а также отстоял на ноль в 47 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Лунёв
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