Лунёв судится с «Зенитом»

Голкипер Андрей Лунёв имеет претензии к «Зениту» по финансовым вопросам. 30-летний футболист обратился в Палату по разрешению споров РФС по поводу недополученной заработной платы в питерском клубе. Также Лунёв считает, что руководство клуба незаконно лишило его части премии за чемпионство и за матчи со «Спартаком» и «Локомотивом». Об этом Sport24 заявил представитель игрока Антон Смирнов.

Андрей Лунёв играл в «Зените» с начала 2017 года и прошлый сезон провел в «Байере», перейдя туда на правах свободного агента. В составе «сине-бело-голубых» он сыграл 18 матчей, в которых пропустил 100 голов, а также отстоял на ноль в 47 поединках.