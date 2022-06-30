Московское «Динамо» объявило об уходе из клуба двух воспитанников. Речь идет о защитниках Романе Евгеньеве и Заурбеке Плиеве.

Евгеньеву 23 года, он дебютировал в основе «бело-голубых» в 2018 году и в прошлом сезоне провел на поле 24 матча за «Динамо», отметившись одним голом. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 млн евро.

30-летний Плиев вернулся в «Динамо» в 2019 году и суммарно провел за команду 24 матча. Права на игрока стоят около 300 тысяч евро.

Напомним, московское «Динамо» финишировало на третьем месте в чемпионате России и пробилось в финал национального Кубка.