Арбитр Бобровский считает, что Григорий Иванов назвал судей «козлами» на эмоциях

Арбитр Ян Бобровский прокомментировал слова президента «Урала» Григория Иванова, сказанные после матча с ЦСКА (2:2), когда он назвал рефери «козлами».

Бобровский не обижается на Иванова: «В личном общении он очень приятный человек, который, правда, может сказать-то что-то жёсткое на эмоциях», - приводит слова арбитра «Чемпионат».

Также Бобровский отметил, что все арбитры работают на совесть, а в конце сезона не попадали в скандальные ситуации.

Яну Бобровскому 32 года, он судит матчи РПЛ (Российской премьер-лиги) с 2022 года и ФНЛ (Футбольной национальной лиги) с 2019 года.