Генич - комментатор года

В четверг проходит вручение наград лучшим представителям спортивного мира «Премия РБ - 2022». На звание лучшего комментатора претендовали: Константин Генич и Дмитрий Губерниев с «Матч ТВ», а также Денис Казанский с первого канала и представитель «Россия 1», Оkkо Владимир Стогниенко.

Победу одержал Константин Генич. 44-летний журналист в прошлом был профессиональным футболистом и поиграл в дубле «Спартака», основе «Химок», «Амкара» и других команд.

С 2006 года Генич начал работать на каналах «НТВ-Плюс», с 2015 - на «Матч ТВ». Комментатор на протяжении многих лет считается одним из самых сильных в отечественном футболе.