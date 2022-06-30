Сергеев: Я на 90% адаптировался в «Зените»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал об адаптации в петербургском клубе.

«Могу ли я сказать, что полностью адаптировался в «Зените»? В целом — да. Процентов на 90. В каких-то моментах, может, ещё не всегда хватает взаимопонимания», — приводит слова Сергеева официальный сайт клуба.

Напомним, Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в январе этого года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых смог забить 13 мячей и записать в свой актив 9 результативных передач. По итогам прошедшего сезона, нападающий стал чемпионом России в составе «сине-бело-голубых».