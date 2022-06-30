Хохлов — о назначении Циннбауэра: «Мне непонятно, что происходит-то?»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о назначении Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера «Локомотива».

«Вообще непонятно! Постоянно какое-то шараханье. Мне непонятно, что происходит-то?» — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что не может назвать все это бредом, но то, что происходит в российском футболе, удивляет с каждым разом все больше, одно разочарование.

Ранее «Локомотив» объявил о назначении Циннбауэра на пост наставника команды, но сообщив, что тренер Марвин Комппер по-прежнему будет руководить тренировочным процессом.