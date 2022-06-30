В «Торпедо» сообщили, что Геркус может стать генеральным директором клуба

Председатель совета директоров «Торпедо» Сергей Менжинский заявил, что экс-президент «Локомотива» Илья Геркус войдёт в структуру клуба.

«Геркус? Информация такая есть, она правдива. Вопрос с назначением почти решён, но контракт ещё не подписан. Нам надо усилить менеджерский состав именно теми, кто уже работал в РПЛ», — сказал Менжинский «Чемпионату».

Функционер сообщил, что Геркус может занять пост генерального директора команды, он будет заниматься стратегическим развитием клуба.

Ранее сообщалось, что бывший президент «железнодорожников» Илья Геркус получит работу в московском «Торпедо».