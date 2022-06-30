Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о назначении нового наставника Йозефа Циннбауэра.

- «Локомотив» объявил о назначении нового главного тренера - немца Йозефа Циннбауэра. Это неожиданность для вас?

- Конечно. Только назначили исполняющим обязанности Хапова, который работал в связке с Комппером, и тут такая новость. Как-то легко все делается. Как будто на кухне человека приглашают. Это же серьезное событие для команды, для игроков, которые в очередной раз будут узнавать нового тренера с новыми идеями. Опять будет идти какая-то внутренняя ломка, перестроение под игровые принципы. Хорошо, если это продуманное решение и тренер приедет надолго. Но наша футбольная жизнь показывает, что наставники у нас уходят по мановению волшебной палочки. Как будто это не люди, выстраивающие что-то большое и серьезное, а люди, которые просто приходят, чтобы заработать деньги. Это касается многих наших клубов. Все как-то не продумано. То ли от незнания предмета, то ли от эмоциональных всплесков. Поэтому для меня эта новость стала неожиданной. Я думал, что нынешний тренерский штаб доработает. Есть же главный тренер. У Хапова есть лицензия. Они работали.

- Почему наши клубы назначают иностранцев в такой непростой период, когда часть зарубежных специалистов уехала?

- Не знаю. Хотелось бы услышать от руководства, почему так происходит. Я бы понял, если бы пришел иностранец калибра Хиддинка, Капелло. Но нынешняя ситуация мне непонятна. Ведь люди делают одно и то же, принимая скоропалительные решения, и потом не учатся на своих ошибках. Приглашают тренера, который не дает результат, и опять же берут человека, который ничего не добивается. Свои ребята могут больше сделать.

- И Комппер, и Хапов продолжат работу с командой. Это хорошо?

- Это правильно. Пока новый тренер будет знакомиться, выучит имена игроков, их возможности, пройдет время. Конечно, нужен человек, который четко знает возможности футболистов и будет подсказывать новому тренеру, кто что умеет и что от кого ждать.

- Цорн сказал, что новый тренер имеет серьезный опыт работы с молодежью. Насколько это актуально для «Локомотива»?

- Если бы тренер был опытным и как дополнение имел бы хорошие результаты работы с молодыми игроками – это было бы большое подспорье. Или если бы клуб хотел растить футболистов и продавать в итальянский чемпионат. Это была бы понятная концепция. А когда нужен результат и вы хотите соревноваться с «Зенитом», «Динамо», ЦСКА – то должны создавать команду, независимо от того молодые игроки или опытные. Кто дает результат, тот и должен выходить на поле. Нет результата – значит игрокам в команде не место, независимо от возраста. И не имеет значение, умеет ли наставник работать с молодежью или не умеет. Он должен давать результат.

- Не поздновато приглашать тренера, когда сборы уже давно идут?

- Это мы посмотрим. Там же люди готовили команду. Важно, что будет дальше. В целом, конечно, тренер должен был прийти давно, познакомиться с людьми, выстроить проблемные моменты, провести селекцию. А так все будут говорить, что новому тренеру надо дать время, и так мы будем откладывать все на будущее.

- Перед клубом поставлена задача завоевать медали. Насколько это выполнимо?

- По сегодняшней ситуации не думаю, что эта задача выполнимая. Ее можно, конечно, ставить. Но с точки зрения качества будущей работы мне сложно сказать, что «Локомотив» может в этом году решить задачу.

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- А за какие места готова бороться команда?

- Претендентов на первое место всего несколько: «Зенит», «Динамо», «Сочи», ЦСКА. Так они и будут во главе таблицы.

- А «Локомотив»?

- Он будет четвертым, пятым или шестым.

Елена Григорьевская