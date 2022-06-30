Смородская: Я не знаю, кто такой Циннбауэр

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Йозефа Циннбауэра на пост наставника московского клуба.

«Я не знаю этого тренера. Вот вы знаете его? Работал в Бундеслиге? Понятно… Это продолжение политики Рангника, которая ни к чему хорошему ранее не привела», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Экс-президент «железнодорожников» заявила, что все сильные тренеры находятся на слуху, а фамилия Циннбауэра не знакома.

Сегодня, 30 июня, 52-летний специалист Йозеф Циннбауэр был назначен на пост главного тренера «Локомотива». Тренеры Марвин Комппер и Заур Хапов продолжают свою работу в команде.