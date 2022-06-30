Нобоа: У меня не возникало мыслей, чтобы уйти из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, почему остался в команде.

«У меня такой мысли не возникало. Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня все устраивает. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять?» — приводит слова Нобоа «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что сначала родные из Эквадора переживали из-за нынешней ситуации, но сейчас все хорошо. В марте руководство команды предоставило гарантии безопасности, чтобы все могли сосредоточиться на футболе.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам приостанавливать свои трудовые договоры с российскими командами.