Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин признался, что завтра, 1 июля, команда объявит о подписании контракта с защитником Ильёй Кутеповым.

Об этом функционер сообщил в интервью «Матч ТВ». Ранее сам Ляпин подтвердил, что «Торпедо» ведёт переговоры с 28-летним российским футболистом. Сообщалось, что Кутепов подпишет контракт с московским клубом на два года, если успешно пройдёт медицинский осмотр.

1 июня Кутепов объявил о том, что покинул «Спартак» и стал свободным агентом. Он выступал в московском клубе с сезона-2012/13. В составе «красно-белых» он выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Примечательно, что агент футболиста Дамиано Драго говорил, что на игрока имеется спрос со стороны европейских клубов.