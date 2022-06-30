Сергеев: «На поле братушек нет»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о предстоящем товарищеском матче против «Црвены Звезды».

«Должно быть интересно. Хотя сербы — дружественный нам народ, на поле братушек нет. Важно проверить свои силы к концу сборов — это уже последняя игра перед «Спартаком» будет», — приводит слова Сергеева официальный сайт клуба.

Футболист заявил, что хоть игра будет контрольная, но выиграть хочется всегда. Придут болельщики поддержать, сейчас много людей в Сочи отдыхает.

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 3 июля на стадионе «Фишт», начало встречи запланировано на 20:00 по мск.