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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев: Доволен прошедшим сезоном

30 Июня 2022 • 19:52 Комментировать

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свои выступления в минувшем сезоне.

«Если скажу, что недоволен прошедшим сезоном и что всегда хочется большего, мне не поверят. В целом доволен, конечно. Сейчас важно не останавливаться, прибавлять», — приводит слова Сергеева официальный сайт клуба.

Футболист заявил, что впереди новый полноценный сезон, в котором нужно продемонстрировать свой максимум в личной и командной статистике.

27-летний Иван Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» минувшей зимой. Он принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Иван Сергеев
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