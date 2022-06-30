Сергеев: Доволен прошедшим сезоном

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свои выступления в минувшем сезоне.

«Если скажу, что недоволен прошедшим сезоном и что всегда хочется большего, мне не поверят. В целом доволен, конечно. Сейчас важно не останавливаться, прибавлять», — приводит слова Сергеева официальный сайт клуба.

Футболист заявил, что впереди новый полноценный сезон, в котором нужно продемонстрировать свой максимум в личной и командной статистике.

27-летний Иван Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» минувшей зимой. Он принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.