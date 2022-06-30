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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» поддержали выдвижение Алаева на пост президента РПЛ

30 Июня 2022 • 19:44 Комментировать

Подмосковные «Химки» выступили за кандидатуру Александра Алаева на должность президента Российской премьер-лиги.

«Химки» выдвинули Александра Алаева в качестве кандидата на пост президента РПЛ», — сообщила пресс-служба клуба «Чемпионату».

Ранее представители московского «Спартака» заявили, что поддержали кандидатуру Алаева. Напомним, Ашот Хачатурянц покинул пост президента РПЛ по собственному желанию, временно исполняющим обязанности президента лиги стал Александр Алаев, который отвечал за подготовку страны к чемпионату мира в 2018 году, а также является главой Первой лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Алаев РПЛ
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