Пономарёв считает неприличными слова Глушенкова о «Спартаке»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв осудил полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова за слова о том, что он рад уходу из «Спартака».

«Конечно, ему хотелось играть, поэтому он выбрал другую команду. Но говорить так про свою команду, где на него надеялись, дали возможность подняться и заиграть, это неприлично. Так говорить нельзя», — передает слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 30 июня, Глушенков заявил, что был рад покинуть «Спартак» и перейти в «Крылья Советов». Напомним, прошлый сезон-2021/22 22-летний полузащитник провёл в самарском клубе на правах аренды.

Глушенков является воспитанником «Чертаново». В 2019 году права на футболиста приобрёл «Спартак», заплатив за молодого футболиста 300 тысяч евро. С тех пор Глушенков сыграл за основную команду «красно-белых» всего лишь 11 матчей.

Летом 2022 года «Крылья Советов» объявили о выкупе прав на футболиста у московского клуба. Контракт Глушенкова с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.